Pelé, parla la figlia: «Grati a chi si sta prendendo cura di lui»

La figlia di Pelé, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto dare le ultime news sulle condizioni di salute del padre. Queste le sue parole:

«Un’altra notte accanto a lui. Dobbiamo sempre essere molto grati, perché, anche se abbiamo passato il giorno di Natale in ospedale, abbiamo avuto il privilegio di averlo fatto in una struttura come questa. Nostro papà è seguito da grandi professionisti, super competenti ed estremamente affettuosi. E non passa un momento in cui ci dimentichiamo di avere questo privilegio. Ancora Buon Natale, molta salute, molto amore, molte risate e molta passione, oggi e sempre, per tutti voi».