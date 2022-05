Pedullà: «Mertens alla Lazio? Sarri lo farebbe giocare anche in porta!»

Alfredo Pedullà ha parlato della possibilità di vedere Dries Mertens alla Lazio: il commento del giornalista

Il nome di Dries Mertens si fa sempre più insistente per la Lazio di Maurizio Sarri. Secondo Sky Sport Lotito avrebbe offerto il doppio rispetto a quanto messo sul piatto da De Laurentiis per il belga.

Alfredo Pedullà in un tweet conferma l’interesse biancoceleste per “Ciro” e sottolinea come Sarri straveda per il suo ex pupillo.