Pedullà: «Luis Alberto e Milinkovic discorsi urgenti da affrontare. Il futuro...»

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione sul futuro di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, temi urgenti da affrontare in casa Lazio

Alfredo Pedullà – tramite un editoriale su Gazzetta.it – ha fatto il punto sul futuro di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, gioielli biancocelesti.

«Quando Lotito e Sarri parleranno, avranno due discorsi urgenti da affrontare: Luis Alberto e Milinkovic-Savic. I rispettivi contratti non sono vicini ai titoli di coda, alcune necessità sì. La cessione del serbo servirebbe per alimentare il mercato in entrata, tuttavia si dimentica un concetto: le basi messe nella prima stagione di Sarri salterebbero quasi totalmente. Per Milinkovic-Savic la richiesta di Lotito non sarebbe inferiore ai 70 milioni e passerebbe attraverso il desiderio del centrocampista di fare una nuova esperienza. Quei 70 milioni, ammesso che qualcuno decida di versarli, possono arrivare da chi aveva sondato e provato nelle ultime sessioni: Manchester United e Paris Saint-Germain sono nomi spendibili. Ma se al sacrificio Milinkovic-Savic si aggiungesse quello legato a Luis Alberto, la rifondazione sarebbe completa. La Lazio chiederebbe una quarantina di milioni, forse non sapendo che le offerte – magari dalla Liga – difficilmente andranno sopra i 20. E poi, cedendo i due pilastri del centrocampo, non sarebbe un restyling ma una nuova alba che cancellerebbe la semina del primo anno».