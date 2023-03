Pedullà: «La Lazio non è interessata a Frattesi»

Pedullà, il giornalista smentisce l’accostamento dell’ex calciatore della Roma ai biancocelesti, sottolineando che ci siano solo Roma e Juve

Oltre alle questioni di campo, in casa Lazio a tenere banco è anche la situazione inerente al calciomercato in entrata e in uscita. L’ultimo nome accostato ai biancocelesti, è quello di Frattesi ma Pedullà smentisce categoricamente che l’ex giocatore del settore giovanile della Roma possa approdare alla corte di Sarri

FRATTESI – Non sappiamo se i giallorossi torneranno su un vecchio obiettivo, è un discorso prematuro. Frattesi immaginava di poter essere accontentato nelle scorse sessioni di mercato, di sicuro il suo nome è nella lista della Juve e in quella di qualche club straniero. Possiamo, invece, escludere che sia un’opzione della Lazio, ben oltre le fantasie di questi giorni che portano a parlare di incontri già avvenuti”