Pedullà, fatta per Fares. Dubbi solo sulla contropartita, SPAL chiede Palombi

Il noto esperto di calciomercato continua a dare per fatta un’operazione che verrà chiusa a inizio settimana.

Dopo il colpo a sorpresa, quello di Pepe Reina per la porta, arriva quello annunciato da settimane. Mohamed Fares è in procinto di diventare a tutti gli effetti un calciatore biancoceleste. Secondo Alfredo Pedulla la Lazio non inserirà nella trattativa Kiyine, che Inzaghi vuole testare ad Auronzo di Cadore. Il costo complessivo si aggirerà attorno ai 10/12 milioni, probabile che nell’operazione venga inserito Simone Palombi. Il noto esperto di mercato fa sapere che proprio oggi è stato fissato un incontro per inizio settimana prossima per la fumata bianca.