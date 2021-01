Pedullà: Durmisi e Kiyine verso la Salernitana

Secondo il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà Sofian Kiyine e Riza Durmisi sarebbero in procinto di trasferirsi in via temporanea alla Salernitana. La compagine campana sta ben figurando in Serie B e starebbe cercando rinforzi per tentare il clamoroso salto. Per la promozione avrebbe individuato i due calciatori in uscita dalla Lazio. L’ex Betis Siviglia non è mai stato considerato una risorsa dal tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, mentre Kiyine lo scorso anno ha vestito la maglia granata realizzando tra l’altro dieci reti, grazie al suo ruolo di rigorista designato dall’allora tecnico Ventura. I due calciatori della Lazio dovrebbero andare a giocare, essendo chiusi nella Capitale.