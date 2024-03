Pedullà contro Giordano: «Parla di scorrettezza di Sarri, ma basta guardare il suo curriculum e...»

Pedullà contro Bruno Giordano: il giornalista punta il dito verso l’ex attaccante biancoceleste dopo le parole su Sarri

Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com, ha così puntato il dito verso l’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano.

IL COMMENTO – «Dice il signor Bruno Giordano: “Da Sarri mi sarei aspettato un pensiero, una lettera, un messaggio da rivolgere ai tifosi biancocelesti. Ha parlato di lazialità, ha fatto riferimento a Maestrelli, non dire nulla ora mi è sembrata una scorrettezza”. Questo è il mondo di oggi: scorrettezza, non sapendo che Sarri ha lasciato i soldi sul tavolo e che ora vive difficilissimi momenti personali. Questa, per la cronaca, gran parte della carriera da allenatore del signor Bruno Giordano: Tivoli (esonerato), Lecco (esonerato), L’Aquila (esonerato), Catanzaro (esonerato), Messina (esonerato due volte nella stessa stagione…), Pisa (retrocesso), Ternana (retrocesso ed esonerato), Ascoli (esonerato). Fossimo in Giordano, nella sua prossima vita in panchina (a proposito: la associazione di Ulivieri dov’è? Certe parole non sono ammissibili) vorremmo leggere una volta in più la parola “dimissionario” e una volta in meno la parola “esonerato”. Dice il signor Bruno Giordano: “Io non avrei lasciato a 10 giornate dalla fine”. Certo, basta guardare il curriculum dove, per fortuna, i congiuntivi non sono ammessi».