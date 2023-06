Pedro sul suo futuro: «Io al Tenerife? Non è facile ma non chiudo le porte al club»

Pedro, il calciatore spagnolo rilascia alcune dichiarazioni riguardanti il suo futuro ai microfoni di Radio Club Tenerife

Ai microfoni di Radio Club Tenerife, ha parlato Pedro il quale ha il contratto in scadenza di contratto e a tal proposito sul futuro ha rilasciato queste dichiarazioni

PAROLE – Quando verrò al Tenerife? È una decisione complessa perché ho l’handicap della famiglia, ma non chiudo le porte al club

CARRIERA – L’essenza non si perde mai, una persona resta la stessa. L’ho sostenuto negli anni, ma lungo il percorso cresci, ti accadono alcune cose, la vita cambia… Credo che in sostanza io sia ancora me stesso, quello che mantiene l’illusione del bambino, lo spirito di realizzare qualcosa