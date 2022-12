Pedro, la seconda parte di stagione è spesso un tabù. E Sarri...

Per Pedro molto spesso la seconda parte della stagione è un tabù. A dirlo sono i numeri del calciatore spagnolo

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, i suoi gol totali in Italia sono 14, ma solo 4 sono stati messi a segno da gennaio in poi. Soffermandosi al solo rendimento con la Lazio, l’ex Barcellona nella seconda parte di stagione fa registrare un trend negativo rispetto a quanto fatto nei primi mesi. Da agosto a dicembre 2021, sono state le 7 marcature e 3 passaggi vincenti, mentre, da gennaio 2022, solo 2 centri e 1 assist sono stati messi in cassaforte.

Ma cosa succederà quest’anno? Pedro è arrivato alla pausa con 4 gol (2 dei quali in Europa League) e 2 passaggi vincenti. Maurizio Sarri spera che lo spagnolo riesca a riconfermarsi, scongiurando infortuni e ricadute.