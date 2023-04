Pedro Neto, l’ex Lazio potrebbe rimanere in Premier. Su di lui gli occhi di una big

Pedro Neto, l’ex calciatore della Lazio che sta per lasciare il Wolverhampton sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal

L’avventura di Pedro Neto al Wolverhampton può considerarsi definitivamente conclusa. L’ex giocatore della Lazio sbarcato in Premier nel 2019 dopo essere stato una meteora nella capitale, potrebbe rimanere in Inghilterra visto che è finito nel mirino dell’Arsenal.

In estate i Gunners avrebbero già provato a trattare con il club inglese per assicurarsi il giocatore, trovando un muro e un secco no.