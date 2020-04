Pedro Neto: «Per la Lazio ho detto no al Barcellona. Inzaghi non mi vedeva, Tare mi stimava»

Pedro Neto, il portoghese ha parlato dei due anni trascorsi in biancoceleste e di come è stata la sua esperienza alla Lazio

Un’esperienza non proprio idilliaca quella di Pedro Neto alla Lazio. Queste le parole del portoghese nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

«Alla Lazio ho giocato solo 5 gare, il tempo dirà chi ha ragione. La rifarei, ho detto no al Barcellona per la Lazio. Ora dimostrerò quanto valgo e cosa hanno perso. Con Inzaghi non parlavo molto, Tare invece mi stimava. Il ricordo più bello? L’esordio contro la Juve e Cristiano Ronaldo».