Pedro, lo spagnolo si è sottoposto ad una riduzione della frattura al naso

Pedro, l’ex Barcellona si è sottoposto ad una riduzione della frattura ossea del naso riscontrata ieri a Salerno

Sospiro di sollievo per Maurizio Sarri in vista delle due prossime sfide della Lazio contro il Cluj e la Sampdoria. Pedro che ieri ha subito un infortunio al naso durante il match contro la Salernitana, si è sottoposto ad un intervento al naso come riporta il comunicato della società.

COMUNICATO – «Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Pedro Rodriguez ha riportato nel corso dell’incontro di ieri la frattura scomposta delle ossa nasali.»

«In data odierna è stato sottoposto a riduzione della suddetta frattura. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato condotto dall’equipe del Prof. Cascone alla presenza del Prof. Rodia presso Paideia International Hospital. Il calciatore sta bene e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano.»