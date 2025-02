Pedro Lazio, la società spinge per il rinnovo: il giocatore spagnolo riflette. Le ultime

Condividi via email

Pedro Lazio, il futuro dell’esterno spagnolo potrebbe essere lontano dalla Capitale nonostante la voglia della società di proseguire insieme

Pedro sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia della Lazio in Serie A e, come riporta Il Corriere dello Sport, la società vorrebbe proporgli il rinnovo fino a giugno 2026. Il giocatore è innamorato del club biancoceleste, ma allo stesso tempo vorrebbe tornare in Spagna dalla famiglia.

A luglio compirà 38 anni e la decisione finale sul rinnovo sarà soltanto sua. La Lazio attende e spera.