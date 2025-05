Pedro Lazio, nei prossimi giorni incontro per iniziare a discutere del futuro dello spagnolo! Gli aggiornamenti

Pedro Lazio, incontro per discutere il rinnovo del contratto dello spagnolo. Scopri gli ultimi aggiornamenti!

La Lazio e l’ex Barcellona potrebbero presto sedersi al tavolo per discutere del futuro dell’attaccante spagnolo. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, è previsto un incontro nei prossimi giorni tra la dirigenza biancoceleste e l’entourage del giocatore per provare a chiudere il rinnovo di contratto.

Il club capitolino ha già espresso la volontà di trattenere il classe ’87, ritenuto ancora un elemento importante sia per il contributo tecnico che per il ruolo di guida all’interno dello spogliatoio. L’idea è quella di mettere sul tavolo un nuovo accordo fino al 2026, che permetterebbe a Pedro di proseguire l’avventura in maglia biancoceleste per altre due stagioni.