Pedro Lazio, permanenza avvolta nell’incertezza? La situazione sul rinnovo di contratto del giocatore

Come riporta Il Messaggero, nonostante il rinnovo automatico del contratto fino al 2025, grazie al numero di presenze raggiunte, la permanenza di Pedro alla Lazio rimane ancora un’incognita. La necessità di un accordo di uscita sottolinea la situazione di bilico in cui si trova il giocatore. In questo contesto, Pedro ha comunque deciso di investire nuovamente nella zona nord di Roma, passando dalla vendita della sua precedente villa all’acquisto di una nuova abitazione. Questa scelta immobiliare potrebbe riflettere una volontà di stabilizzare la propria vita personale a Roma, indipendentemente dalla carriera sportiva.

Al momento, non sembra esserci una fretta palpabile né da parte del giocatore né da parte della società di arrivare a una definizione ultima del rapporto lavorativo.