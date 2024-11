Pedro Lazio, novembre da urlo per l’attaccante della Lazio: i numeri

Pedro Lazio, solo un’altra volta in carriera aveva raggiunto questi numeri da capogiro. Ecco quando

Come riportato da Il Messaggero, Pedro sta facendo registrare numeri pazzeschi nel mese di novembre e solo un’altra volta in carriera ci era riuscito. Il riferimento è alla stagione 2016/2017, quando l’attaccante attualmente alla Lazio era in forza al Chelsea.

All’epoca aveva 29 anni e si conoscevano le sue doti da fuoriclasse, ora, a 37 anni, sta stupendo tutto il panorama calcistico per come ha saputo reinventarsi.