Pedro Lazio, il gol e non solo. Dedica speciale alla zia dopo l’Ajax: il dolce ricordo – FOTO

Pedro Lazio, il gol e non solo per l’attaccante spagnolo. Una dedica speciale dopo la vittoria sull’Ajax: il dolce ricordo

Dopo il 3-1 in Europa League contro l’Ajax, il numero 9 della Lazio Pedro ha scritto questo messaggio sul suo profilo Instagram. La dedica dello spagnolo per la zia scomparsa.

IL MESSAGGIO – «Dedica speciale alla mia cara zia Beneda. Riposa in pace. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato e dato nella mia vita. Ti amo moltissimo. Felicissimo per il gol, l’assist e la vittoria di tutta la squadra su un campo complicatissimo e leggendario. Forza Lazio».