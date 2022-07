Pedro, la carica dopo l’amichevole col Dekani: «Avanti ragazzi» – FOTO

L’attaccante biancoceleste Pedro ha suonato la carica dopo l’amichevole vinta dalla Lazio contro il Dekani

Pedro è stato grande protagonista nell’amichevole vinta dalla Lazio contro il Dekani per 5-0- Doppietta per lo spagnolo che ha mostrato di essere già in gran forma.

E sui social, l’attaccante biancoceleste ha suonato la carica a seguito del successo: «Avanti ragazzi», con tanto di emoticon del muscolo e dell’aquila laziale.