Pedro: «Romero è fortissimo, spero giochi di più. Ora testa a Rotterdam per vincere»

Prima della gara tra Lazio e Midtjylland, è Pedro a commentare la sfida ai danesi per i microfoni della radio ufficiale e Sky

Per i microfoni di Lazio Style Radio e Sky, è Pedro a commentare la gara contro il Midtjylland. Le sue parole:

GARA – «Oggi non era facile, sapevamo che giocano bene e sono difficili da affrontare. Abbiamo fatto una bella prestazione e vinto, che è la cosa più importante. Ci manca una partita e cerchiamo di fare il meglio in Olanda».

FUORIGIOCO – «Non l’ho visto, ma mi hanno detto che era giusto. Peccato, ma abbiamo combattuto fino alla fine per ottenere questa vittoria».

A ROTTERDAM – «Una gara molto difficile, ambiente caldo. Dobbiamo stare concentrati 90 minuti se volgiamo i 3 punti, dobbiamo pensare solo alla vittoria».

LUKA ROMERO – «Abbiamo una squadra molto buona, giocatori che possono giocare bene. Il mister ha messo sia Cancellieri che Luka Romero. Luka è molto forte, speravo segnasse, secondo me ha fatto una partita splendida. Spero che giochi di più perchè è fortissimo».

Pedro a Sky

RIMONTA – «Sapevamo che era difficile e il fatto che siano andato loro in vantaggio l’ha resa più complicata. Abbiamo reagito bene e ottenuto una vittoria per noi fondamentale. Ora vedremo come andrà l’ultima a Rotterdam, che sarà molto difficile».

COMPATTEZZA – «Penso che quest’anno siamo più forti dello scorso anno. Qualsiasi giocatore che entra dà una mano. Oggi il mister ha dato fiducia a Cancellieri e ha fatto giocare Luka Romero. Credo sia importante che stiamo uniti e che tutti si sentano parte del gruppo».

SARRI – «Lui è soddisfatto quando le cose vanno bene. La squadra sta trovando continuità e stiamo lavorando bene».

ULTIMA PARTITA – «Con il Feyenoord sarà come una finale, perché arrivare primi fa davvero la differenza. Ora serve riposare, pensare alla Salernitana e poi pensare a Rotterdam».