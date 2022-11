Pedro: «Perso per tre nostri errori. Juve fortissima in contropiede»

Pedro ha parlato nel post partita di Juve-Lazio: queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio

Pedro ha parlato nel post partita di Juve-Lazio. Queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio.

GARA – «Primo tempo abbiamo giocato bene muovendo bene la palla, poi abbiamo preso gol su un nostro errore. Nel secondo tempo hanno giocato un pò meglio di noi e hanno meritato la vittoria».

PIANO B – «Non so se abbiamo un piano B, se si mettono 11 uomini dietro la linea della palla non ci sono molti spazi come quando giochi con squadre aperte. Sapevamo che la Juve fosse fortissima in contropiede e oggi si è visto, due nostri errori e due gol».

SENZA IMMOBILE – «Ovviamente Ciro è un giocatore che a noi da tanto, gioca in faccia con i compagni e a volte ora ci manco quello. Felipe però è un grande giocatore, oggi non ha fatto bene ma non ha fatto bene nessuno. Con Immobile giochiamo diversamente ma è normale, Pipe ci ha aiutato molto in questo periodo. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto un buon lavoro per ora ma dobbiamo proseguire per arrivare al nostro obiettivo che è la Champions».

SOSTA – «Questa pausa è strana, è la prima volta per tutti. Per noi è difficile perchè abbiamo giocato tanto in poco tempo, vediamo come arrivano i calciatori dopo il Mondiale e a fine campionato. Per noi è una fortuna che non vanno tanti giocatori, arrivano tante competizioni tra cui la Coppa Italia che è importante per noi».

Pedro a Sky:

PAROLE – «Secondo me abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, non eravamo in difficoltà, ma abbiamo commesso questo errore e loro sono ripartiti molto bene. Poi nel secondo tempo loro hanno fatto il secondo gol in ripartenza e alla fine hanno vinto, non credo però che in campo ci sia stata tutta questa differenza. Ci dispiace perché stavamo giocando molto bene e volevamo chiudere bene questa prima parte della stagione. Oggi volevamo vincere e restare nella prima parte della classifica, è una brutta sconfitta perché volevamo fare meglio. La Juve giocato meglio, ha vinto ed è un peccato per no».

Pedro a LSR

PARTITA – «Oggi abbiamo iniziato bene. Poi un errore pesante. Abbiamo continuato a giocare ma abbiamo fatto un altro errore e per loro è stato più comodo. È una sconfitta dura. Giocare con la Juve qui è difficile. Adesso dobbiamo pensare al futuro. Riposiamo e torniamo con forza per andare avanti in classifica».

PERCORSO – «Stiamo lavorando bene. Abbiamo fatto belle partite contro squadre importanti. Ora il nostro obiettivo e continuare così e arrivare il più in alto possibile. Ora serve riposare e poi ripartire con forza e determinazione. Serve trovare la forma migliore, anche se non sapremo come arriveranno i giocatori dopo il Mondiale. Sicuramente è difficile giocare ogni tre giorni. Una pausa così lunga può essere un bene per qualcuno, ma un male per altri. Si tratta di una cosa nuova ed è difficile fare pronostici».