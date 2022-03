Pedro: «Futuro? Si vedrà. Alla Lazio ho un altro anno di contratto, ma...»

In una lunga intervista, Pedro ga ripercorso alcuni momenti della sua carriera, fino ad arrivare alla Lazio. Poi sul suo futuro…

In un’intervista per Radio Marca Tenerife, Pedro ha ripercorso i momenti salienti della sua carriera e raccontato il forte legame che lo stringe proprio a Tenerife:

ORIGINI – «Mi sento identificato anche con altri luoghi, ma la terra è la terra. Continuo ad essere strettamente legato all’isola. Anche con diversi progetti che ho a Tenerife. Sono consapevole di ciò che accade a Isole Canarie. È da dove vengo e ne sono orgoglioso. Adattarsi? Per i canarini è complicato perché la vita è molto diversa. È un po’ difficile adattarsi, ma col tempo finisci per farlo perché coincide con più colleghi che vengono da altre parti della Spagna».

ESPERIENZA BLAUGRANA – «Quando sono arrivato a La Masía è stato un momento di grande incertezza. Sono andato con i miei genitori e il coordinatore di base è andato a cercarci. Per me è stato spettacolare arrivare lì per il test, è stato impressionante per me quello che ho vissuto lì. Essere ambidestri? Nel mio caso è il risultato di un duro lavoro. Avevo un allenatore a San Isidro che era Iván Rodríguez, che era molto pesante in questo senso così da gestire entrambe le gambe allo stesso modo».

FUTURO – «Lascio tutto aperto per il futuro, anche se è vero che ho una serie di fattori personali che complicano questa opzione. Vorrei essere più vicino al Barcellona per poter divertire di più i miei figli. È ovvio che il calcio ha queste cose negative, ovvero che limita molto la tua vita personale. Perdi molte cose a causa del calcio ed è vero che ti capita un brutto momento. Devi pensare che devi mettere la felicità prima del lavoro».

LAZIO – «Al momento ho ancora un anno qui alla Lazio con il mio contratto, e quando sarà finito vedrò cosa farò. Non so cosa succederà, ma per ora rimarrò qui e quando sarà finita vedrò dove andrò. Penso di avere ancora uno o due anni di calcio».

PASSATO – «Sono molto contento della carriera che ho raggiunto. Forse ci sono più giocatori con meno numeri, ma più nei media. Non condivido quasi nulla della mia vita personale e forse può influenzarmi , ma sono calmo, do molto valore a tutto ciò che ho realizzato. La somiglianza con Pedri? È curiosa. Abbiamo lo stesso nome e siamo di Tenerife. Spero che possa vivere un periodo glorioso al Barça. Gli auguro buona fortuna nel mondo e la sua famiglia e che continui così sereno come è».