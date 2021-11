Pedro falso nove: Sarri si affida allo spagnolo per sostituire Immobile

L’infortunio di Immobile apre il tema in attacco: Sarri pronto ad affidarsi a Pedro falso nove per le gare con Juve, Lokomotiv e Napoli

La sosta per le Nazionali parte male per la Lazio di Sarri. L’infortunio di Immobile, notizia arrivata nella giornata di ieri, ha incupito l’umore dell’ambiente biancoceleste. Dopo la sosta ci saranno infatti i due big match di campionato contro Juve e Napoli, inframezzati dalla decisiva sfida in Europa League contro la Lokomotiv Mosca.

Sarri sta già pensando alle possibili soluzioni e quella più probabile, secondo il Corriere dello Sport, è l’utilizzo di Pedro da falso nove, proprio come fatto da Sarri con Mertens a Napoli e Dybala alla Juve. Muriqi non convince e il ritorno di Zaccagni dopo tre stop consecutivi permette al tecnico toscano di spostare Pedrito al centro. Sarà l’ex Chelsea, in attesa del ritorno di Ciro che proverà ad esserci per il Napoli, il terminale offensivo della Lazio.