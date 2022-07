Ritiro Lazio, mattinata libera per la squadra: Pedro si gode i paesaggi di Auronzo

Pedro ha sfruttato la mattinata di relax per godere dei paesaggi mozzafiato di Auronzo di Cadore: il post sui social

Mattinata di relax per la Lazio di Sarri. Dopo le fatiche della partitella di ieri, il mister ha concesso ai suoi di spezzare un po’ il fiato. Via la tuta d’allenamento e subito in giro per ammirare i paesaggi mozzafiato di Auronzo di Cadore.

Pedro ha immortalato questi momenti di pausa sul suo profilo Instagram: