Pedro, anniversario con la compagna: «Sei il mio sole, grazie per supportarmi sempre»

L’attaccante della Lazio Pedro festeggia l’anniversario con la compagna

Giornata di festeggiamenti per Pedro. L’attaccante della Lazio celebra infatti oggi l’anniversario con la compagna Patricia Magana e sui social ha espresso tutto il suo amore per lei.

LE PAROLE – «Felice anniversario !!! Grazie per questi anni meravigliosi. Spero di continuare a condividere momenti ed esperienze al tuo fianco, amore mio. Sei un sole di donna. Grazie per avermi sempre supportato nei momenti difficili e per avermi fatto ridere e godermi i momenti belli. Ti amo tanto!!».