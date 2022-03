Pedro ancora dolorante, a Cagliari può riposare: le ultime

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante della Lazio Pedro non è al massimo della condizione e contro il Cagliari potrebbe riposare

Pedro ha stretto i denti sia contro il Porto che contro il Napoli, ma sente ancora dolore dopo l’infiammazione al tendine tibiale patita con l’Udinese. Ieri non si è allenato e, come riportato da Il Tempo, probabilmente si rivedrà in campo a ridosso della partita di sabato contro il Cagliari.

Probabile, però, che Sarri lasci Pedro a riposo alla Sardegna Arena optando nuovamente per Felipe Anderson titolare sulla destra.