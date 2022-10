Pedro, 35 anni e non sentirli. Lotito: «È un campione vero»

Pedro è tornato a segnare in Europa giovedì sera contro lo Sturm Graz. Lotito lo esalta e Sarri non può proprio farne a meno

Pedro è stato il grande protagonista della sfida di giovedì sera in Europa League contro lo Sturm Graz. Nonostante il 2-2 finale che ha ovviamente lasciato l’amaro in bocca, lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di poter trascinare la squadra a dispetto delle 35 primavere e dei tanti problemi alle caviglia che lo hanno attanagliato nei primi mesi di stagione.

Il Messaggero riporta i complimenti di Lotito all’ex Barcellona: «Io non capisco come la Roma lo abbia scaricato. Un mostro, un campione vero». L’esterno ha già segnato 3 reti e fornito un assist in tutte le competizioni, dimostrandosi arma letale anche a partita in corso. Ieri a riposo per una botta al ginocchio, Sarri è tentato di schierarlo dal primo minuto contro l’Udinese se Pedrito darà risposte significative nella rifinitura: ai friulani ha segnato 3 reti in 4 incontri.