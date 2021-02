Pazienza: «Lotta scudetto in Serie A? Non escludo nessuna ipotesi»

Michele Pazienza, ex giocatore di vari club di Serie A, parla della lotta scudetto e del campionato italiano. Le sue parole

Intervistato da Juventusnews24, Michele Pazienza, ex giocatore di Juve e Napoli in Serie A, ha parlato dello scudetto.

«Scudetto alla Juve nonostante l’inizio? Non sarebbe la prima volta, è già successo con la Juve di Allegri. È chiaro che ora la Juve sta mandando un messaggio forte e chiaro, vuole esserci fino alla fine e lottare. Ad oggi non escludo nessuna ipotesi, il campionato è ancora molto aperto e bisognerà lottare fino alla fine. La Champions obiettivamente qualcosa toglierà alla Juve. Questo potrebbe essere un vantaggio per Inter e Milan che comunque hanno delle partite in meno da giocare e hanno la possibilità di concentrarsi sullo scudetto».