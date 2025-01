Payero Lazio, nome da non scartare. L’acquisto è legato a quella cessione: serve un incastro di mercato

Payero Lazio, un nome da non scartare quello del giocatore argentino. Ma serve prima quella cessione: l’incastro di mercato

Come scrive il Corriere dello Sport, il nome di Martin Payero non è da scartare per il calciomercato Lazio, che nella giornata di ieri avrebbe avuto nuovi contatti con l’Udinese per parlare di un possibile affare.

Essendo però un over, servirebbe una cessione per poter iscrivere l’argentino alla lista per il campionato. Indiziato numero uno è Gaetano Castrovilli, che potrebbe cambiare aria per ritrovare il minutaggio che fin qui gli è mancato. Il Verona lo segue con un certo interesse, mentre gli stessi friulani non sarebbero interessati.