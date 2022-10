Pavlovic, Vazura ricorda: «Lo aveva preso la Lazio, ma poi...»

Milos Vazura ha parlato di Pavlovic, nuovo obiettivo della Juve e vecchia conoscenza della Lazio. Ecco le sue parole

Milos Vazura, general manager del Partizan Belgrado, ha parlato di Strahinja Pavlovic nuovo obiettivo della Juventus, ma in passato vicinissimo alla Lazio. Ecco le sue parole per La Gazzetta dello Sport:.

LE PAROLE – «Lo voleva la Roma, poi lo avevamo venduto alla Lazio per 5M€ ma erano stati riscontrati dei problemi durante le visite mediche. Poco male, tre mesi dopo lo abbiamo ceduto al Monaco per 10M€. Adesso Pavlovic gioca la Champions League con il RB Salisburgo e in un paio di anni sarà in un top club di Premier League».