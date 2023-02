Paulo Sousa: «La mia Salernitana deve controllare il gioco, so che è difficile con la Lazio». Le parole dell’ allenatore

L’allenatore della Salernitana ha parlato in Conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Lazio. Ecco le sue parole:

SALERNITANA-LAZIO– «La mia Salernitana deve controllare il gioco. So che è difficile giocando contro la Lazio, ma tutto quello che è stato il passato recente va messo da parte. Se ci sono stati errori dico che possono capitare. Io voglio vedere triangolazioni, gestione del possesso e proposizione nella metà campo avversaria. Abbiamo una delle migliori rose del campionato a livello offensivo. Il modulo poi è relativo. So che la rosa è stata costruita per una linea a cinque, cercherò di non disperdere quanto di buono è stato fatto fin qui »