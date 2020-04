Roma, Pau Lopez: «Errore nel derby? Uno sbaglio come un altro…»

L’estremo difensore della Roma, Pau Lopez, ha ricordato l’ultimo derby che lo ha visto protagonista di un errore fatale

Il portiere della Roma, Pau Lopez, è tornato a parlare dell’errore commesso durante l’ultimo derby che ha permesso ad Acerbi di segnare. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

«La verità è che non lo ho fatto. Non ci ho più pensato perché per me è stato un errore come qualsiasi altro. Lo so che per la gente il derby è una partita diversa, ma per quello che mi riguarda non fa differenza commettere un errore contro la Lazio, contro la Spal, contro l’Inter o contro la Juventus. Devo evitare sbagli del genere, niente di più».