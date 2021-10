Patric: «Oggi sarà dura, ma vogliamo far vedere di che pasta siamo fatti»

Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, prima della gara dei biancocelesti contro il Verona: le sue parole

Patric prima della gara contro il Verona è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ecco le sue parole:

FUORI DALL’OLIMPICO – «In trasferta non stiamo ancora andando bene, ed è un discorso di mentalità così come dice il mister. Non dobbiamo stare troppo tempo a pensare ad una partita vinta, perché il tempo per preparare la sfida successiva è veramente poco e dobbiamo essere concentrati. Magari puoi incontrare anche una squadra meno forte, ma poi i dettaglia fanno la differenza e se non sei concentrato succede come a Bologna».

VERONA – «Oggi vogliamo crescere e far vedere di che pasta siamo fatti. La partita di oggi sarà difficile, ci saranno molti uno contro uno e bisognerà lavorare di fisico. Dobbiamo essere pronti a tutto e dobbiamo essere preparati ad ogni tipo di difficoltà. Il Verona ha ottimi giocatori ma noi l’abbiamo preparata bene. Speriamo di portare a casa i tre punti».