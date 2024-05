Patric sul futuro: «Ancora non lo so, ma ho comprato casa qua, mi sento uno di voi». Le parole del giocatore della Lazio

Per celebrare le sue duecento presenze con la maglia della Lazio, il centrale biancoceleste Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel raccontando tutta la sua carriera. Ecco le sue parole.

FINE CARRIERA– «Ancora non lo so. Ho comprato casa qua, mi sento uno di voi. Non ho deciso, manca qualche anno. Penso che bisogna stare vicino ai propri genitori. Quando saranno più grandi dovrò stare con loro come hanno fatto loro con me. Finché ci saranno sarò sempre al loro fianco, vogliono godermeli il più possibile ».