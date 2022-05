Patric e Radu verso il rinnovo? Le ultime

Patric e Radu sembrano essere destinati a rinnovare il loro contratto con la Lazio, che scadrà nel mese di giugno

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo dello spagnolo è un’esplicita richiesta di Sarri, visti i suoi grandissimi progressi in questi mesi. Il rumeno è un veterano dello spogliatoio e potrebbe rimanere in biancoceleste per un altro anno, rappresentando una valida alternativa.