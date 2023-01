Patric: «Sassuolo? Vittoria fondamentale»

Il difensore della Lazio, Patric, ha parlato della vittoria contro il Sassuolo e della voglia della squadra di ripartire da lì. Le sue parole

Patric intervistato dai canali ufficiali della Lazio, prima dell’impegno di Coppa Italia di domani contro il Bologna, ha parlato della vittoria con il Sassuolo e della voglia dell’intera squadra di rimanere su quella linea

VITTORIA COL SASSUOLO – «Dopo la sosta non abbiamo cominciato nella maniera giusta, lo sappiamo tutti. Dobbiamo ripartire dalla vittoria contro il Sassuolo che è stata fondamentale per noi per rimanere attaccati all’alta classifica che è quello che vogliamo. Contro il Sassuolo per noi è sempre stato difficile vincere quindi ripartiamo da qua».