Patric Lazio, arriva una multa per il giocatore! il motivo

Patric Lazio, stangata dalla società! Il comportamento dello spagnolo punito dalla società biancoceleste: cos’è successo

Patric Lazio. Nel mondo del calcio professionistico è vietato sbagliare. Sono molte le cose che un calciatore può fare in più rispetto a qualsiasi altra persona, ma ce ne sono altre che invece non può fare. Un esempio è arrivato dal profilo social del calciatore spagnolo in forza ai biancocelesti il quale è stato protagonista di un episodio curioso.

Dopo il suo infortunio infatti il giocatore di Serie A ha pubblicato un post sui social dedicato ai tifosi biancocelesti affermando che era stato operato alla caviglia. Tuttavia, stando a quanto scritto da l’edizione odierna de Il Messaggero, la società aveva convenuto con il difensore stesso che sarebbe stato opportuno operarsi martedì.

La società ha voluto prendere quindi posizione in merito al fatto che il centrale si sarebbe dovuto sottoporre all’operazione soltanto martedì con allegato un comunicato ufficiale da parte della società che è ugualmente arrivato ma con un significato diverso:

«Lunedì la società aveva avuto la certezza che Gabarròn sarebbe andato sotto i ferri il giorno dopo. L’intenzione era quella di fare una nota successiva (uscita solo ieri alle 18.40), ma Patric ha anticipato tutti sul tempo. Ora da Formello fanno sapere che il difensore verrà multato per questo comportamento irrispettoso e anarchico”. Questo si legge nel”, nell’articolo dal titolo “Patric e Tavares misteri alla Lazio».