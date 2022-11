Patric su Instagram esterna la sua gioia per la vittoria di ieri sera contro la Roma che vale il terzo posto in campionato

La gioia per la vittoria di un derby appena vinto è immensa, ma il giorno dopo per i giocatori e tifosi della Lazio è ancora più bello. Patric su Instagram esterna la sua euforia per il successo ottenuto con un post dove elogia anche i tifosi biancocelesti.