Patric e la gioia per il rinnovo: «Scelta facile, ho sempre voluto questo club» – FOTO

Sui propri profili social, Patric ha espresso la sua gioia per il rinnovo di contratto con la Lazio fino al 2027

IL POST – «Si è parlato tanto in questi mesi, però per me a stato facile la scelta, io ho sempre voluto questo club, lo amo come amo i nostri fantastici tifosi. Ancora insieme! Forza Lazio!».