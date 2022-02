Patric dopo Lazio Bologna: «Grande vittoria davanti ai nostri tifosi» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Patric ha esultato sui propri profili social dopo la convincente vittoria contro il Bologna di Mihajlovic: la gioia dello spagnolo

Grande felicità in casa Lazio dopo la vittoria di oggi pomeriggio contro il Bologna all’Olimpico. Un netto tre a zero che lascia ben sperare in vista dell’andata dello spareggio di Europa League contro il Porto.

Patric ha festeggiato sul proprio profilo Instagram. Ecco il messaggio dello spagnolo: