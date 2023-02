Patric: «Alla Samp il mio unico gol? Ma no e vi dico perchè»

Patric, il difensore della Lazio replica alla domanda inerente al suo unico gol alla Sampdoria rivelando l’altra squadra a cui ha fatto gol

Nel consueto match program della Lazio che precede il match contro la Sampdoria, ha parlato Patric rilasciando queste dichiarazioni sui suoi gol con la maglia biancoceleste

GOL ALLA SAMPDORIA – Ma quale unico! Continuo a considerare mio anche il gol contro la Juventus nel 2-2 dello scorso campionato (autogol di Alex Sandro, ndr). Diciamo che non ho molte occasioni da rete a partita, per questo segno poco. I gol regalano sempre tranquillità, ti aiutano a essere meno frenetico in ogni zona del campo. Questo vale soprattutto per gli attaccanti ma anche per noi difensori