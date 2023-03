Pastore critica Mancini: «Perchè non Romagnoli e Casale?»

Il giornalista critica le scelte difensive del ct della Nazionale dopo la sconfitta contro l’Inghilterra

Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato le scelte di Roberto Mancini criticandone alcune, soprattutto a livello difensivo dove non sono stati impiegati i due centrali della Lazio.

LE PAROLE- «Mancini parla di un’Italia che ha stradominato il secondo tempo. Ma sorvola che dopo il gol di Retegui non abbiamo mai tirato in porta. Un’Italia nemmeno giovane e con giocatori fuori ruolo. Kane ha portato a spasso Acerbi e Toloi, abituati alla difesa a tre. A quel punto perché non schierare Romagnoli e Casale, la miglior coppia difensiva italiana della Serie A?»