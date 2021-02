Partnership Lazio e INRC, Lotito: «Un impegno in cui crediamo»

La Lazio ha presentato la partnership con l’INRC in ocassione di San Valentino: ecco le parole di Lotito

La Lazio ha presentato – tramite il sito ufficiale – la nuova partnership con l’INRC, in occasione della festa di San Valentino. Il Presidente Lotito ha commentato così questa campagna di prevenzione:

«Il cuore è il luogo dei sentimenti, delle passioni e della memoria. Non a caso la parola “ricordare” deriva dal latino re-cordari (da cor, cordis), e cioè riportare al cuore. Sentimenti, passioni, memoria sono elementi fondamentali per il nostro sodalizio che intende dedicare primaria attenzione ai giovani, nel mondo della scuola e nel mondo dello sport. La partnership di San Valentino con l’Istituto Nazionale Ricerche Cardiovascolari rappresenta quindi il suggello di un impegno, non solo sportivo, in cui crediamo e al quale intendiamo dedicare le nostre energie».