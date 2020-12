Marco Parolo fa visita al Bambin Gesù, ospedale pediatrico della Capitale. Il biancoceleste insieme ai piccoli pazienti

Giornata speciale per Parolo e per i piccoli pazienti del Bambin Gesù. Oggi il centrocampista biancoceleste ha fatto visita ai bimbi, come si legge sul comunicato della società.

«Marco Parolo, in rappresentanza della squadra e della società, ha consegnato agli operatori sanitari del nosocomio del Gianicolo oltre ai doni per i piccoli pazienti anche un biliardino professionale destinato alla ludoteca.

Nella foto Parolo intento in una sfida a biliardino con due piccoli tifosi».