Marco Parolo, ex giocatore biancoceleste, ha parlato della partita di stasera col Milan e dei suoi ricordi con la Lazio. Ecco le sue parole

Ai microfoni di Lazio Style Radio Marco Parolo ha parlato della sua esperienza con la maglia della Lazio e in vista della gara di stasera col Milan anche delle partite giocate contro i rossoneri.

PAROLE– «Il 24 gennaio 2015 ho fatto due gol al Milan in occasione del debutto della maglia bandiera. Fu una serata bellissima allo stadio, una delle tappe più importanti di quella stagione ricca di soddisfazioni. Ci fu l’esordio di questa maglia leggendaria. Quella sera capii quanto era importante per la storia del club»

In più l’ex giocatore dice la sua sulla lotta alla Champions della Lazio

PAROLO– «La Lazio deve dare un segnale di poter lottare per un piazzamento in Champions League visto l’equilibrio che regna in vetta ad eccezione del Napoli, che sta facendo un campionato a parte »