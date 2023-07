Parolo: «Lazio in Champions? Ora bisogna cercare di restare li» Le parole dell’ex centrocampista biancoceleste

Intervistato da TvPlay, Marco Parolo ha parlato cosìdella nuova Lazio e della prossima stagione in Champions League.

NUOVA LAZIO – Devi giocare la Champions, io l’ho giocata e non è facile per niente disputare quelle partite e poi rimetterti concentrato ed essere pronto fisicamente sul campionato. Era complicato per noi giocare ogni tre giorni, figuriamoci adesso, e senza uno come Milinkovic-Savic. Certo per ora sono rimasti Immobile e Luis Alberto che sono tanta, tantissima roba, ma sempre ogni tre giorni giochi e ti servono giocatori all’altezza della situazione. La Lazio è diventata una realtà importante e deve cercare di restare lì, anche perché le altre non stanno ferme a guardare quello che fai tu. Si deve attrezzare, ma credo e spero che Sarri lo voglia altrettanto. Non sarà facile prendere giocatori che sopperiscano l’assenza del serbo, ma lo devi fare. Altrimenti è dura, durissima con la Champions League

