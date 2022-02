Parolo: «Inzaghi? Alla Lazio non avevamo la rosa per sopperire a certi problemi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex biancoceleste Parolo ha parlato di Simone Inzaghi tornando ai tempi della Lazio

Ai microfoni di DAZN, l’ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha parlato anche di Simone Inzaghi:

«Secondo me deve imparare a gestire i momenti. Anche alla Lazio ne abbiamo avuti, forse non avevamo la rosa per sopperire a certe problematiche. Ora deve imparare e portare a una nuova realtà per vincere: le potenzialità ce le ha».