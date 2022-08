Parolo: «Maximiano dimostrerà il suo valore. Cataldi importante per la Lazio»

Marco Parolo ha parlato a Lazio Style Radio di alcuni temi caldi in casa biancoceleste. Le dichiaraizoni dell’ex centrocampista

Marco Parolo ha parlato a 360° ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco alcune sue parole.

BOLOGNA – «Ho trovato un bell’ambiente, la vittoria col Bologna ha portato un miglioramento delle energie e dello spirito di squadra. Nelle ultime due amichevoli ho visto una squadra stanca, col Bologna ho visto un livello di attenzione alto e la voglia di vincere. Non è facile perché quando sei in inferiorità numerica nella testa scatta la voglia di vincere lo stesso, è difficile tenere questa mentalità. La Lazio è una squadra che cerca di avere il controllo del gioco e a volte perde quello difensivo. È una squadra che vorrà fare tanti gol e dovranno stare attenti».

TORINO – «Il Torino è una squadra che ti viene ad aggredire e se riesci ad avere questa sicurezza nei primi venti minuti, li aggredisci e poi la fai tua».

ERRORE MAXIMIANO – «Di errori ne ho fatti anche io. Si recupera lavorano e stringendo e avendo la forza di cancellare l’errore, anche Ciro ha sbagliato rigori ma poi li ha segnati ripresentandosi. Avrà fatto una grande settimana e poi si troverà pronto. A volte a Roma ho visto etichettare giocatori per errori, bisogna avere ‘intelligenza di saperli accettare. Napoli? Il destino ha voluto che andassimo lo stesso, l’importante è che il risultato finale ripaghi sempre tutto. Il caso di Maximiano è diverso, ha sbagliato la lettura di posizione, ma dimostrerà il suo valore».

CATALDI – «Io penso che abbia fatto un percorso di crescita coerente. Benevento e Genoa gli sono servite per crescere, quando è tornato era cambiato era molto propositivo e non lo ha più abbandonato. Nello spogliatoio ha un peso importante e sono contento che abbia trovato il modo di esprimere le sue qualità, sarà di grandissimo aiuto per chi dovrà fare la gavetta. Sarà importante per il centrocampo».