Parolo: «Immobile in Nazionale? Trattamento ingiusto. Se si guardano le partite...»

Marco Parolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’Italia di Mancini e della possibilità di andare ai Mondiali

ITALIA – «Più attrezzata della mia? Sì ma soprattutto è molto più unita. Che sia forte lo dicono i numeri, ha anche vinto un trofeo e ha dimostrato molto di più. Noi non eravamo un vero gruppo, non c’erano sempre gli stessi. Fu colpa di tutti, dai giocatori allo staff tecnico».

POSSIBILITÀ DI QUALIFICAZIONE – «Direi il 50%. Contro la Macedonia dovremmo vincere quasi sicuramente, per quanto il calcio possa rivelarsi imprevedibile. Le difficoltà reali saranno al turno successivo, dove saremo anche in trasferta».

IMMOBILE – «Non è giusto questo tipo di trattamento. Ciro ha bisogno di fiducia attorno a sé, ha fatto vedere alla Lazio di avere un rendimento impressionante se non viene messo in discussione. Magari non avrà gli stessi numeri, ma in campo fa sempre tanto lavoro prezioso. Dipende da come si guardano le partite, se da tifosi o da conoscitori».