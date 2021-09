Vieri: «Sarri ha bisogno di tempo. Pedro e Anderson perfetti per lui»

Vieri ha rilasciato una lunga intervista, dove ha toccato tanti temi, tra cui anche la nuova Lazio di Maurizio Sarri

Vieri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha toccato tanti temi, tra cui anche la nuova Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

«Ha vinto con Empoli e Spezia. Aspetterei un mese, un mese e mezzo, prima di dire che si è già preso la Lazio. Non è presto per dire che con Felipe Anderson e Pedro ha i giocatori per il suo calcio. Se prendi un allenatore come Sarri devi fare questo: dargli esterni, non mezze punte».