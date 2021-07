Venturin: «Sarri è un vincente. Il calciomercato sarà determinante»

Giorgio Venturin ha parlato dell’approdo di Sarri alla Lazo, soffermandosi anche sul mercato: le sue parole

L’ex centrocampista della Lazio Giorgio Venturin ha parlato ai microfoni di Radiosei, soffermandosi sull’approdo di Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

«Il prossimo mercato sarà determinante. Sarri ha sempre giocato con un centromediano a centrocampo. Ciononostante, nella rosa della Lazio ci sono dei calciatori eccezionali che potrebbero fare al caso suo. Ora bisognerà vedere come risponderà il club dopo l’addio di Simone Inzaghi. Non sarà facile ripartire dopo cinque anni. Con il Napoli ha toccato picchi impensati e ha vinto con il Chelsea in Europa League. Ormai è un vincente. Dovrà solo ambientarsi in questo nuovo capitolo. Si lavorerà molto sul campo, specialmente per cambiare assetto tattico alla difesa. All’inizio potrebbe incontrare alcune difficolta»